2299 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 47 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 64

2299 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 27 694 теста, показват данните в Единната информационна система. 81.91% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 707 885, като активните са 99 663.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 85, Бургас – 224, Варна – 159, Велико Търново – 74, Видин – 16, Враца – 57, Габрово – 37, Добрич – 43, Кърджали – 23, Кюстендил – 35, Ловеч – 35, Монтана – 28, Пазарджик – 56, Перник – 39, Плевен – 90, Пловдив – 198, Разград – 27, Русе – 101, Силистра – 30, Сливен – 47, Смолян – 31, София – 109, София (град) – 477, Стара Загора – 94, Търговище – 33, Хасково – 74, Шумен – 35, Ямбол – 42.

През изминалото денонощие са били излекувани 2016 души, а за целия период – 579 059.

В болница за лечение са настанени 5702 души, от които 627 са в интензивни отделения. 650 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

103 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 29 163. От починалите през този период 97.09% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 430 419 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 17 802.