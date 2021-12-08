Прекъсване водоподаването по ул. "Добри Димитров", ул. "Д. Дебелянов", ул. "Й. Богдан"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради ремонтни дейности по Воден цикъл днес (сряда) 08.12.2021г. до 16:30ч. е прекъснато водоподаването по ул. "Добри Димитров", ул. "Д. Дебелянов", ул. "Й. Богдан".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.