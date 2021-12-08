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Американски военни хеликоптери ще прелитат през България на 8 и 9 декември

08 декември 2021 11:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Хеликоптер UH-60 Black Hawk

Хеликоптери UH-60 Black Hawk от сухопътните войски на САЩ ще прелетят през българското въздушно пространство на 8 и 9 декември, докато се преразпределят от Гърция към Румъния. Те ще кацнат транзитно на полигон Ново село и на летище Бургас.

Полетите в района на Бургас са планирани от 8:00 до 18:00 часа. Екипажите ще следват стандартните процедури за намаляване на шума и ще следват предварително зададени и одобрени маршрути.

Полетите са част от ротацията на личния състав и оборудването на американската армия в изпълнение на операцията Atlantic Resolve за укрепване на източния фланг на НАТО.

Източник: БНР

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