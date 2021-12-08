Американски военни хеликоптери ще прелитат през България на 8 и 9 декември

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Хеликоптери UH-60 Black Hawk от сухопътните войски на САЩ ще прелетят през българското въздушно пространство на 8 и 9 декември, докато се преразпределят от Гърция към Румъния. Те ще кацнат транзитно на полигон Ново село и на летище Бургас.

Полетите в района на Бургас са планирани от 8:00 до 18:00 часа. Екипажите ще следват стандартните процедури за намаляване на шума и ще следват предварително зададени и одобрени маршрути.

Полетите са част от ротацията на личния състав и оборудването на американската армия в изпълнение на операцията Atlantic Resolve за укрепване на източния фланг на НАТО.