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Американски военни хеликоптери ще прелитат през България на 8 и 9 декември
Хеликоптери UH-60 Black Hawk от сухопътните войски на САЩ ще прелетят през българското въздушно пространство на 8 и 9 декември, докато се преразпределят от Гърция към Румъния. Те ще кацнат транзитно на полигон Ново село и на летище Бургас.
Полетите в района на Бургас са планирани от 8:00 до 18:00 часа. Екипажите ще следват стандартните процедури за намаляване на шума и ще следват предварително зададени и одобрени маршрути.
Полетите са част от ротацията на личния състав и оборудването на американската армия в изпълнение на операцията Atlantic Resolve за укрепване на източния фланг на НАТО.
Източник: БНР