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Криминална хроника Ямбол - 08.12.2021 г.

08 декември 2021 20:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 08.12.2021 г.

 

В РУ-Елхово е образувано бързо производство срещу 26-годишен мъж, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 7 декември, около 03:45 часа, на път II – 79, е извършена проверка на лек автомобил „Фиат-Пунто”, управляван от 26-годишен мъж. При пробата на водача за употреба на алкохол техническото средство е отчело стойност над 1.2 на хиляда. Разследването по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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