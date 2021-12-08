Криминална хроника Ямбол - 08.12.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Информационен бюлетин 08.12.2021 г.

В РУ-Елхово е образувано бързо производство срещу 26-годишен мъж, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 7 декември, около 03:45 часа, на път II – 79, е извършена проверка на лек автомобил „Фиат-Пунто”, управляван от 26-годишен мъж. При пробата на водача за употреба на алкохол техническото средство е отчело стойност над 1.2 на хиляда. Разследването по случая продължава.