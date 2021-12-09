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1652 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 14 от тях в Сливенско
1652 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 891 теста, показват данните в Единната информационна система. 82.20% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 709 537, като активните са 98 509.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 76, Бургас – 123, Варна – 155, Велико Търново – 42, Видин – 120, Враца – 33, Габрово – 40, Добрич – 35, Кърджали – 22, Кюстендил – 28, Ловеч – 34, Монтана – 32, Пазарджик – 30, Перник – 46, Плевен – 54, Пловдив – 167, Разград – 23, Русе – 72, Силистра – 18, Сливен – 14, Смолян – 19, София – 88, София (град) – 287, Стара Загора – 82, Търговище – 21, Хасково – 52, Шумен – 29, Ямбол – 18.
През изминалото денонощие са били излекувани 2690 души, а за целия период – 581 749.
В болница за лечение са настанени 5551 души, от които 631 са в интензивни отделения.
116 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 29 279. От починалите през този период 90.52% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 447 616 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 17 216.
Снимка: Станимир Петков