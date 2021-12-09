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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.12.2021

09 декември 2021 09:33, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 18 минути, брой четения: 17

No Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

1757 8.11.2021 17.12.2021 1 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно

1772 12.11.2021 20.12.2021 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

1775 15.11.2021 10.12.2021 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно

1776 15.11.2021 17.12.2021 2 ТЕХНИК МЕХАНИК Сливен средно

1777 15.11.2021 17.12.2021 1 ОФИС АСИСТЕНТ Сливен средно

1779 15.11.2021 17.12.2021 2 ОТГОВОРНИК ПЕРАЛНО Сливен средно

1780 16.11.2021 17.12.2021 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен основно

1784 16.11.2021 22.12.2021 5 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно

1785 16.11.2021 22.12.2021 2 БАНИЧАР Сливен средно

1796 18.11.2021 24.12.2021 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

1797 18.11.2021 24.12.2021 2 СТРУГАР Сливен средно

1798 18.11.2021 24.12.2021 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1802 22.11.2021 23.12.2021 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше AutoCAD

1803 22.11.2021 23.12.2021 2 ЕЛЕКТРОНЧИК Сливен висше

1804 22.11.2021 23.12.2021 2 НАСТРОЙЧИК ЦПУ Сливен средно

1805 22.11.2021 23.12.2021 1 ТЕХНОЛОГ ПО ХРАНИТЕ Сливен висше

1819 24.11.2021 23.12.2021 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1820 24.11.2021 23.12.2021 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

1824 25.11.2021 23.12.2021 1 ЛЕЯР Сливен средно

1825 25.11.2021 23.12.2021 1 ПОЧИСТВАЧ МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен средно

1826 25.11.2021 17.12.2021 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше EXCEL,WORD

1827 25.11.2021 21.12.2021 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

1832 29.11.2021 23.12.2021 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно

1833 29.11.2021 23.12.2021 5 КОФРАЖИСТ Сливен средно

1834 29.11.2021 23.12.2021 3 АРМАТУРИСТ Сливен средно

1835 29.11.2021 10.12.2021 2 ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРНО МПС Сливен средно

1839 1.12.2021 24.12.2021 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

1841 1.12.2021 24.12.2021 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

1842 1.12.2021 24.12.2021 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно

1843 1.12.2021 24.12.2021 2 ОХРАНИТЕЛ Сливен средно

1851 3.12.2021 31.12.2021 2 ЛЕКАР Сливен висше

1852 3.12.2021 31.12.2021 3 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше

1857 6.12.2021 31.12.2021 1 КИНЕЗИТЕРАПЕВТ Сливен висше

1858 6.12.2021 6.1.2021 1 ТЕХНИК Сливен средно

1859 6.12.2021 9.12.2021 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно

1862 7.12.2021 9.12.2021 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно

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