Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария на ул. "Драва" на 09.12.2021г. /четвъртък/ е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 11.00ч. до 16.00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.