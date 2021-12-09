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Криминална хроника Ямбол - 09.12.2021 г.

09 декември 2021 21:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 32
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 09.12.2021 г.

 

Голямо количество алкохол иззеха служители от ОДМВР-Ямбол

Полицейската операция по противодействие разпространението на акцизни стоки без бандерол е проведена вчера от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и РУ-Стралджа. В хода на полицейските действия е установено, че в имот, стопанисван от 46-годишен мъж от село Войника, в съдове с различна вместимост се съхраняват около 646 литра кафеникава течност, с мирис на ракия. Собственикът не е представил документи за произход на алкохолната течност. Работата по случая продължава.

32-годишен жител на Ямбол е задържан за притежание на наркотици. Полицейските действия по противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества са реализирана вчера от служители на РУ-Ямбол. При проверка в помещение за търговска дейност, ползвано от 32-годишен мъж е установено високорисково наркотично вещество- марихуана, около 40 грама. Работата по случая продължава.

 

Пътнотранспортни произшествия:

Снощи около 21:45 часа в град Ямбол, на кръстовището на бул. „Европа“ и ул.„Ямболен“ е настъпило пътнотранспортно произшествие между лек автомобил „БМВ“, управляван от 18-годишен младеж и лек автомобил марка „Шкода-Фабия“, управляван от 52-годишен мъж. Водачът на втория автомобил е прегледан и оставен за наблюдение ямболска болница, с комоцио. На местопроизшествието са извършени процесуално следствени действия от дежурна оперативна група. Образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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