1827 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 33 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 64

1827 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 36 141 теста, показват данните в Единната информационна система. 80.57% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 711 364, като активните са 98 103.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 69, Бургас – 107, Варна – 129, Велико Търново – 55, Видин – 37, Враца – 49, Габрово – 25, Добрич – 33, Кърджали – 23, Кюстендил – 25, Ловеч – 41, Монтана – 38, Пазарджик – 55, Перник – 23, Плевен – 62, Пловдив – 190, Разград – 18, Русе – 63, Силистра – 25, Сливен – 33, Смолян – 24, София – 65, София (град) – 396, Стара Загора – 98, Търговище – 28, Хасково – 54, Шумен – 32, Ямбол – 30.

През изминалото денонощие са били излекувани 2130 души, а за целия период – 583 879.

В болница за лечение са настанени 5411 души, от които 643 са в интензивни отделения. 443 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

103 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 29 382. От починалите през този период 95.15% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 466 433 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 18 835.