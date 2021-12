#БъдещетоЕТвое: Ву и Ади, които се завръщат от САЩ, за да намерят своето място в България

Ву и Адриан са баща и син, чието семейство се завръща от САЩ, за да са до близките си в България. Ади обича да се състезава и вече има множество медали по математика, спортно катерене, български, а Ву се радва, че децата му ще имат възможност да учат и работят свободно в цяла Европа.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност всеки да изрази мнението си, да каже в каква Европа иска да живее, да допринесе за изграждането на общото бъдеще. Бюрото на Европейския парламент в България, в партньорство с платформата People of Sofia, показва историите на българи и европейци и техните представи, мечти и очаквания за бъдещето.

Вижте историята на Ву и Адриан пред People of Sofia:

„Бях на 11, когато моите родители имигрираха от Виетнам в България. Не знаех езика, но се приобщих доста бързо и имах много приятели. С много от тях сме заедно и до днес. На 19 заминах да уча в САЩ. Смених специалността няколко пъти (от компютърни науки и бизнес до живопис), най-накрая завърших журналистика. В университета се запознах със съпругата ми Рали, която е българка. Няколко години работих за големи медийни компании като The New York Times и NBC News, но впоследствие преминах към IT сектора, където е и жена ми.

Върнахме се в България две години след раждането на първото ни дете. Не ни харесваше живота в Щатите, особено за семейство с деца. Рали трябваше да работи до деня на раждането на Ади и имаше много кратко майчинство. Осъзнахме, че искаме детето ни да е по-близо до своите роднини, когато Ади започна да нарича лаптопа баба. Беше виждал близките си само през Skype.

Когато се върнахме тук, Ади почти не говореше български. Беше му трудно да общува с другите деца. Учителите го подценяваха, тъй като не можеше да участва в часовете. Решихме да го преместим в друга детска градина, в която се говори и на български, и на английски. Там веднага се приобщи и си намери близки приятели. В подготвителен клас учителката му записа всички деца от класа на състезание по математика за първолаци. Ади се справи учудващо добре без почти никаква подготовка. Тогава с майка му осъзнахме, че има потенциал.

Рали е бивша състезателка по математическа лингвистика. Когато видяхме, че Ади се справя добре, тя започна да го подготвя. Записахме го и в отбор по състезателна математика в училище. Резултатите започнаха все повече да се подобряват. Миналата година във втори клас спечели 12 златни медала от различни национални и международни състезания по математика, медали по спортно катерене, български език, рисуване и други. Има желание да участва във всевъзможни състезания и понякога се налага да го спираме. Много се гордеем с него като родители.

Най-интересното е, че роднините и някои наши приятели си мислят, че го побъркваме от подготовка и не му оставяме време за игра. Всъщност всичко е по неговото желание и дори му ограничаваме подготовката. Той обича да ходи на състезания, за да премери сили. В същото време искрено се радва на успехите на другите деца и не се притеснява да губи. По-малкият му брат, който е на 4, също се вдъхновява от него. Въпреки всички постижения в ежедневието Ади си е най-обикновено дете. Има много различни хобита – катерене, сноуборд, ролери, видеоигри и т.н. Много е общителен и постоянно прави нещо с приятелите.

Щатите ни липсват от време на време, но като цяло много се радваме, че решихме да се върнем в България. В началото много хора ни се чудеха, но напоследък все повече наши приятели от САЩ ни питат за съвети как да се върнат и те. Много сме щастливи, че децата ни бързо намериха своето място тук. Приятелите и роднините ни ни дадоха много сериозна подкрепа в началото. Животът в Европа е по-спокоен и имаме повече свободно време за семейството. Радваме се, че децата ни ще имат възможност да учат и работят свободно в цяла Европа.“

ЕС подкрепя усилията за осигуряване на възможно най-доброто образование и обучение.

Конференцията за бъдещето на Европа и темата за образованието

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Без значение откъде са и с какво се занимават – това е мястото, където всеки може да каже какво бъдеще иска за Европейския съюз. Европейски граждани от всички слоеве на обществото и от всички краища на Съюза могат да се включат, като младите европейци заемат централно място в оформянето на бъдещето на европейския проект.

Конференцията обединява позиции по девет обширни теми, сред които е и темата за образованието. Политиките в областта на образованието, културата, младежта и спорта попадат основно в сферата на компетентност на държавите членки. Въпреки това ЕС подкрепя усилията за осигуряване на възможно най-доброто образование и обучение, насърчава многоезичието в Европа, мобилността на студентите, стажантите, учителите и младите хора и улеснява обмена на информация и опит.

Как искате да изглежда бъдещето? Присъединете се към дискусията на специалната платформа на конференцията: http://epfacebook.eu/q3C3