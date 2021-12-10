Заповедта за обучение от 13.12.2021г.

ПГ по Механотехника преди 44 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 27

Присъствено се обучават учениците, подали декларация за тестване от 8г, 11 в, 12 б

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