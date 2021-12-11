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1719 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 22 от тях в Сливенско

11 декември 2021 09:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 34
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1719 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 38 131 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 713 083, като активните са 97 416.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 68, Бургас – 104, Варна – 106, Велико Търново – 49, Видин – 7, Враца – 46, Габрово – 40, Добрич – 33, Кърджали – 9, Кюстендил – 23, Ловеч – 42, Монтана – 32, Пазарджик – 52, Перник – 36, Плевен – 61, Пловдив – 149, Разград – 30, Русе – 70, Силистра – 26, Сливен – 22, Смолян – 30, София – 70, София (столица) – 408, Стара Загора – 70, Търговище – 35, Хасково – 48, Шумен – 32, Ямбол – 21.

През изминалото денонощие са били излекувани 2329 души, а за целия период – 586 208.

В болница за лечение са настанени 5242 души, от които 628 са в интензивни отделения.

77 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 29 459.

Към момента общо 3 484 650 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 18 222.

Снимка: Станимир Петков

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