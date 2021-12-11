Служебният кабинет предлага министъра на отбраната за посланик в САЩ

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 20

Служебният кабинет предлага министърът на отбраната Георги Панайотов да е следващият посланик на България в Съединените щати. Панайотов трябва да смени Тихомир Стойчев.

Сегашният военен министър е бил заместник-ръководител на посолството ни в САЩ, както и постоянен представител на България в ООН в Ню Йорк. Според процедурата, указ за назначаването издава президента по предложение на правителството.

В проекта за следващо редовно правителство поста на Панайотов ще заеме премиерът Стефан Янев.