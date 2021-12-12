ОПУ - Ямбол има готовност при влошаване на зимната обстановка

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 30

Близо 80 машини са в готовност да разчистват, при необходимост, републиканските пътища в Ямболска област. Осигурени са и достатъчно количества инертни материали.

35 километровият участък от Автомагистрала „Тракия", който е на ямболска територия ще се разчиства от 13 машини, уточни директорът на Областното пътно управление в Ямбол Мариета Сивкова.

Над 600 км са републиканските пътища в областта като за тяхното зимно поддържане са в готовност 65 роторни снегорина и комбинирани машини в опорните пунктове в Ямбол, Зимница и Елхово. Доставени са и 650 тона сол и 2700 тона пясък.

От петте общини в областта също уверяват, че имат готовност да реагират при влошаване на метеорологичната обстановка.