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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОПУ - Ямбол има готовност при влошаване на зимната обстановка

12 декември 2021 12:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 30
Заснежен път

Близо 80 машини са в готовност да разчистват, при необходимост, републиканските пътища в Ямболска област. Осигурени са и достатъчно количества инертни материали.

35 километровият участък от Автомагистрала „Тракия", който е на ямболска територия ще се разчиства от 13 машини, уточни директорът на Областното пътно управление в Ямбол Мариета Сивкова.

Над 600 км са републиканските пътища в областта като за тяхното зимно поддържане са в готовност 65 роторни снегорина и комбинирани машини в опорните пунктове в Ямбол, Зимница и Елхово. Доставени са и 650 тона сол и 2700 тона пясък.

От петте общини в областта също уверяват, че имат готовност да реагират при влошаване на метеорологичната обстановка.

Източник: БНР
Снимка: Жоро Александров

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