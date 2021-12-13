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532 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 3 от тях в Сливенско

13 декември 2021 09:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 67
Тест за коронавирус

532 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 771 теста, показват данните в Единната информационна система. 82.89% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 714 688, като активните са 97 575.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 10, Бургас – 25, Варна – 43, Велико Търново – 6, Враца – 6, Габрово – 6, Добрич – 9, Кърджали – 1, Кюстендил – 2, Ловеч – 4, Монтана – 2, Пазарджик – 10, Перник – 7, Плевен – 28, Пловдив – 38, Разград – 12, Русе – 32, Силистра – 2, Сливен – 3, София – 33, София (град) – 189, Стара Загора – 34, Търговище – 6, Хасково – 12, Шумен – 7, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 451 души, а за целия период – 587 577.

В болница за лечение са настанени 5316 души, от които 629 са в интензивни отделения. 173 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

50 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 29 536. От починалите през този период 94.00% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 494 341 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3704.

Снимка: Станимир Петков

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