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Евгений, Евгения, Жени и Женя празнуват имен ден днес

13 декември 2021 09:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Честит имен ден на празнуващите днес!

Православната църква почита паметта на Светите мъченици Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест.

Те живели по времето на императорите Диоклетиан и Максимиан. Тогава християните били преследвани и жестоко измъчвани.Те били публично умъртвени пред очите на всички християни заради любовта им към Бога. Презвитер Авксентий бил посечен с меч, Евгений – жестоко убит, а после Мардарий бил обесен с главата надолу и подпалван с огън. Днес се чества паметта и на Св. вмч. Лукия.

Повод да почерпят имат Евгений, Евгения, Жени и Женя.

Източник: kibik.bg
Снимка: Станимир Петков

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