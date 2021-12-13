Евгений, Евгения, Жени и Женя празнуват имен ден днес

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Православната църква почита паметта на Светите мъченици Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест.

Те живели по времето на императорите Диоклетиан и Максимиан. Тогава християните били преследвани и жестоко измъчвани.Те били публично умъртвени пред очите на всички християни заради любовта им към Бога. Презвитер Авксентий бил посечен с меч, Евгений – жестоко убит, а после Мардарий бил обесен с главата надолу и подпалван с огън. Днес се чества паметта и на Св. вмч. Лукия.

Повод да почерпят имат Евгений, Евгения, Жени и Женя.