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Тежка катастрофа на „Тракия“, има загинал

13 декември 2021 09:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 49
ТИР

Катастрофа между ТИР и камион на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията.

Временно движението в района на 160 км на магистралата се осъществява в една лента.

Движението по АМ „Тракия“, км 160, посока София се осъществява в крайна лява лента поради катастрофа.

По първоначална информация около 06:40 часа е настъпил пътен инцидент между ТИР и камион. Има един загинал.

На местопроизшествието има полицейски екип.

Източник: https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/tezhka-katastrofa-na-trakiia-ima-zaginal-2293800
Снимка: Станимир Петков

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