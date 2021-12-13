Тежка катастрофа на „Тракия“, има загинал

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 49 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 49

Катастрофа между ТИР и камион на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията.

Временно движението в района на 160 км на магистралата се осъществява в една лента.

Движението по АМ „Тракия“, км 160, посока София се осъществява в крайна лява лента поради катастрофа.

По първоначална информация около 06:40 часа е настъпил пътен инцидент между ТИР и камион. Има един загинал.

На местопроизшествието има полицейски екип.