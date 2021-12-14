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AMD организира онлайн събитие „Продуктова премиера 2022“

14 декември 2021 09:39, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 32
AMD logo

Санта Клара, Калифорния, САЩ, 13 декември 2021 г. — AMD (NASDAQ: AMD) днес съобщи, че президентът и СЕО на компанията д-р Лиса Су ще бъде домакин на събитието 2022 Product Premiere („Продуктова премиера 2022“). То ще се проведе онлайн на 4 януари 2022 г. На него д-р Су ще хвърли светлина върху иновациите свързани с очакваните в близко бъдеще AMD Ryzen™ процесори и AMD Radeon™ графични решения.

 

Предаването по интернет ще бъде публично достъпно от 17:00 българско време във вторник, 4 януари, на AMD.com , а записи ще могат да се гледат и слушат веднага след неговото завършване.

https://www.amd.com/en/events/ces

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