1959 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 22 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 68 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 68

1959 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 27 152 теста, показват данните в Единната информационна система. 82.95% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 716 647, като активните са 95 835.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 85, Бургас – 51, Варна – 154, Велико Търново – 53, Видин – 26, Враца – 44, Габрово – 54, Добрич – 27, Кърджали – 17, Кюстендил – 31, Ловеч – 38, Монтана – 50, Пазарджик – 67, Перник – 50, Плевен – 72, Пловдив – 194, Разград – 16, Русе – 106, Силистра – 28, Сливен – 22, Смолян – 31, София – 58, София (град) – 397, Стара Загора – 107, Търговище – 21, Хасково – 93, Шумен – 57, Ямбол – 10.

През изминалото денонощие са били излекувани 3547 души, а за целия период – 591 124.

В болница за лечение са настанени 5114 души, от които 606 са в интензивни отделения. 705 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

152 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 29 688. От починалите през този период 92.76% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 506 354 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 017.