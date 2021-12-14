Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Два пожарни екипа са гасили пожар, възникнал в автокъща на бул. „Бургаско шосе“ в град Сливен

14 декември 2021 10:09, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 29 минути, брой четения: 37
пожар

Сигналът е получен на 13 декември в 07,48 часа, произшествието е ликвидирано от два екипа на РСПБЗН-Сливен. Пожарът е възникнал вследствие на късо съединение до акумулатора на лек автомобил "Волво В40". Унищожени са два леки автомобила, на други три са причинени материални щети. Спасени са 3 автомобила.

« предишнаследваща »


 