Два пожарни екипа са гасили пожар, възникнал в автокъща на бул. „Бургаско шосе“ в град Сливен

Туида Нюз преди 29 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 37

Сигналът е получен на 13 декември в 07,48 часа, произшествието е ликвидирано от два екипа на РСПБЗН-Сливен. Пожарът е възникнал вследствие на късо съединение до акумулатора на лек автомобил "Волво В40". Унищожени са два леки автомобила, на други три са причинени материални щети. Спасени са 3 автомобила.