Криминална хроника Ямбол - 14.12.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 32

Информационен бюлетин 14.12.2021 г.

Служители от РУ-Елхово разследват кражба на гориво от фирмени товарни автомобили. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалото денонощие на в близост до село Малък манастир, след повреждане на заключващия механизъм на капачките на резервоарите на паркирани до пътя автомобили е извършена кражба на около 500 литра дизелово гориво. По случая е образувано досъдебно производство.

В РУ-Тунджа е образувано бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 14 декември, около 01:00 часа, в село Скалица е извършена проверка на лек автомобил „Форд-Транзит“, управляван от 49-годишен мъж от сливенско. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.