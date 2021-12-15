2004 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 24 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 33

2004 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 28 810 теста, показват данните в Единната информационна система. 81.19% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 718 651, като активните са 95 813.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 63, Бургас – 182, Варна – 157, Велико Търново – 37, Видин – 24, Враца – 45, Габрово – 24, Добрич – 17, Кърджали – 8, Кюстендил – 35, Ловеч – 52, Монтана – 36, Пазарджик – 49, Перник – 35, Плевен – 87, Пловдив – 192, Разград – 28, Русе – 93, Силистра – 17, Сливен – 24, Смолян – 23, София – 91, София (град) – 456, Стара Загора – 81, Търговище – 25, Хасково – 71, Шумен – 28, Ямбол – 24.

През изминалото денонощие са били излекувани 1950 души, а за целия период – 593 074.

В болница за лечение са настанени 4961 души, от които 587 са в интензивни отделения. 453 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

76 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 29 764. От починалите през този период 88.16% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 523 523 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 17 185.