Временни имунизационни кабинети и изнесени пунктове в периода от 01.12.2021г. до 03.01.2022г. в област Сливен

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Информация за временни имунизационни кабинети и изнесени пунктове за поставяне на първа, втора игла, както и бустерни дози на ваксини срещу COVID-19 в периода от 01.12.2021г. до 03.01.2022г. в област Сливен

Сряда – 15 декември 2021г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

Четвъртък – 16 декември 2021г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

Петък – 17 декември 2021г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

Събота - 18 декември 2021г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

Неделя - 19 декември 2021г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

Понеделник - 20 декември 2021г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

Вторник – 21 декември 2021г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

Сряда – 22 декември 2021г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

Четвъртък – 23 декември 2021г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

Петък – 24 декември 2021г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

Събота - 25 декември 2021г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

Неделя - 26 декември 2021г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

Понеделник - 27 декември 2021г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

Вторник – 28 декември 2021г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

Сряда – 29 декември 2021г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

Четвъртък – 30 декември 2021г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

Петък – 31 декември 2021г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 16.00ч.

Събота - 01 януари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

Неделя - 02 януари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

Понеделник - 03 януари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

Изнесени пунктове

Бул. „Цар Освободител“ до Сити-център в Сливен.

Пунктът ще работи до 23.12.2021г.

Работно време от 15.00ч. до 17.00ч. в делнични дни

през почивните дни – от 10.00ч. до 14.00 часа.

Пред магазин „Билла“ на бул. „Братя Миладинови“.

Работно време е от 08.00ч. до 18.00ч. в делничните дни.

На 23.12.2021г. и 31.12.2021г. ще работи от 08.00ч. до 14.00 часа.

В сградата на „ДКЦ-2 Сливен“ ЕООД (бившата Трета поликлиника).

Входът на кабинета се намира встрани от главния вход на ДКЦ-2

Работно време от 15.00 до 18.00 часа в делничните дни до 23.12.2021г.