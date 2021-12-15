Нарушено водоподаване в с. Калояново

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 2

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт в с. Калояново е нарушено водоподаването от днес (сряда) 15.12.2021г. до 12 00 ч. на 16.12 2021г.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.