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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в с. Калояново

15 декември 2021 15:40, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 2

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт в с. Калояново е нарушено водоподаването от днес (сряда) 15.12.2021г. до 12 00 ч. на 16.12 2021г.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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