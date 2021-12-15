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Криминална хроника Ямбол - 15.12.2021 г.

15 декември 2021 19:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 34
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 15.12.2021 г.

 

Днес (15 декември) към 10:10 часа на тел. 112 е постъпил сигнал за инцидент на ж.п.линията, малко преди гара Ямбол в посока Бургас. Съобщено е, че възрастна жена пресичаща ж.п.линиите е била ударена от влак, движещ се към гара Ямбол. При инцидента жената е починала на място. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия, образувано е досъдбно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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