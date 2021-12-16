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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 16.12.2021 г., четвъртък

16 декември 2021 15:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 14 минути, брой четения: 16
Сливен

Вчера на 56 години внезапно почина председателя на Сдружение „Съюз на диабетно болните”- Сливен Николай Нейков.

Поредно дарение получи Детското отделение на МБАЛ “Д-р Иван Селимински”-Сливен от фондация ,,Арусяк Чакърян”.

Зам.-кметът Камен Костов ще представлява община Сливен в общото събрание на ВиК, което ще се проведе утре от 11:00 часа.

ПГЕЕ ,,Мария Кюри'' организира благотворителен концерт на 22 декември 2021 г. в помощ на Мария Юсеинова, майка на Алейна Юсеинова, ученичка в 10а клас – Мария се бори с тежко онкологично заболяване и се нуждае от лечение в Турция.

Симфоничен оркестър Сливен ще отбележи Коледа с ексклузивен концерт "Рождество е!" на 16 декември в зала „Сливен" от 18:30 часа.

Екипи на РСПБЗН-Сливен и Твърдица са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 16 заразени с коронавирусна инфекция.

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