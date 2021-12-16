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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Внезапно почина председателя на Сдружение „Съюз на диабетно болните” – Сливен Николай Нейков

16 декември 2021 19:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 27
Николай Нейков

Вчера на 56 години внезапно почина председателя на Сдружение „Съюз на диабетно болните” – Сливен Николай Нейков.

Поклонението пред тленните му останки ще бъде на 19.12. от 12:00 часа в църквата на с. Тополчане, а погребението в 13:00 часа на гробищния парк в селото.

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