Внезапно почина председателя на Сдружение „Съюз на диабетно болните” – Сливен Николай Нейков

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 27

Вчера на 56 години внезапно почина председателя на Сдружение „Съюз на диабетно болните” – Сливен Николай Нейков.

Поклонението пред тленните му останки ще бъде на 19.12. от 12:00 часа в църквата на с. Тополчане, а погребението в 13:00 часа на гробищния парк в селото.