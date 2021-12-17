Група по интереси "Млад художник"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/608464516901146

Учениците от 2. ,,а" клас, участници в група по интереси ,,Млад художник", показаха своите творчески умения. Те работиха с разнообразни материали и техники. Ентусиазирани от предстоящите празници, с много любов изработиха различни апликации, рисунки и коледни проекти.