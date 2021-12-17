Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Група по интереси "Млад художник"

17 декември 2021 08:07, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 26

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/608464516901146

 

 

Учениците от 2. ,,а" клас, участници в група по интереси ,,Млад художник", показаха своите творчески умения. Те работиха с разнообразни материали и техники. Ентусиазирани от предстоящите празници, с много любов изработиха различни апликации, рисунки и коледни проекти.

« предишнаследваща »


 