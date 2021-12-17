Хосе Карерас пристигна в България за да вземе участие в спектакъла Opera D’Amore

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Хосе Карерас пристигна в България. На летище София той бе заобиколен от журналисти.

Той ще вземе участие в спектакъла Opera D’Amore, съобщава NOVA.

"Българската публика е много топла и ентусиазирана, уважава артиста на сцената. Уверявам се в това, всеки път когато съм тук и аз съм много щастлив, че мога да застана пред нея. Операта е любов", каза при пристигането си той.

Концертът ще събере на една сцена девет оперни изпълнители и е под диригентството на племенника на големия певец - Давид Хименес Карерас.

През 2019 г. Хосе Карерас също беше в София. Тогава той представи грандиозен концерт в зала "Арена Армеец".