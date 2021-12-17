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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хосе Карерас пристигна в България за да вземе участие в спектакъла Opera D’Amore

17 декември 2021 20:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Хосе Карерас

Хосе Карерас пристигна в България. На летище София той бе заобиколен от журналисти.

Той ще вземе участие в спектакъла Opera D’Amore, съобщава NOVA.

"Българската публика е много топла и ентусиазирана, уважава артиста на сцената. Уверявам се в това, всеки път когато съм тук и аз съм много щастлив, че мога да застана пред нея. Операта е любов", каза при пристигането си той.

Концертът ще събере на една сцена девет оперни изпълнители и е под диригентството на племенника на големия певец - Давид Хименес Карерас.

През 2019 г. Хосе Карерас също беше в София. Тогава той представи грандиозен концерт в зала "Арена Армеец".

Източник: NOVA

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