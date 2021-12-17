Пътни инциденти на Котленския проход заради необработен път

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 47 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 47

Необработена пъна настилка на Котленския проход, предава NOVA.

Пътят не е опесъчен, а само в района на няколко километра има два пътни инцидента с участието на тирове и леки автомобили.

Отсечката се намира в района на село Зелена морава.