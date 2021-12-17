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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пътни инциденти на Котленския проход заради необработен път

17 декември 2021 20:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 47
Снимката е илюстративна

Необработена пъна настилка на Котленския проход, предава NOVA.

Пътят не е опесъчен, а само в района на няколко километра има два пътни инцидента с участието на тирове и леки автомобили.

Отсечката се намира в района на село Зелена морава.

Източник: nova.bg
Снимка: Станимир Петков

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