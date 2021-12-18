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1614 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 18 от тях в Сливенско
1614 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 45 925 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 723 433, като активните са 95 207.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 47, Бургас – 88, Варна – 116, Велико Търново – 43, Видин – 27, Враца – 34, Габрово – 22, Добрич – 22, Кърджали – 14, Кюстендил – 28, Ловеч – 48, Монтана – 27, Пазарджик – 42, Перник – 40, Плевен – 55, Пловдив – 169, Разград – 10, Русе – 85, Силистра – 23, Сливен – 18, Смолян – 30, София област – 69, София (град) – 363, Стара Загора – 69, Търговище – 20, Хасково – 42, Шумен – 40, Ямбол – 23.
През изминалото денонощие са били излекувани 1416 души, а за целия период – 598 212.
В болница за лечение са настанени 4 511 души, от които 537 са в интензивни отделения.
81 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 014.
Към момента общо 3 577 712 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 17 668.
Снимка: Станимир Петков