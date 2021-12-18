Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Трети фермерски пазар за производители се провежда днес в Сливен. За най-малките жители – Коледно шествие
Жители и гости на Сливен днес имат възможност да посетят Третия фермерски пазар за производители , който е позициониран пред сградата на Общината. 12 на брой шатри предлагат на вниманието на посетителите разнообразна местна продукция. Освен фермерския пазар и музикално оформление, Община Сливен е предвидила и Коледно шествие от циркови артисти за най-малките жители по бул. „Цар Освободител“, от 12 до 14 ч.
Всеки желаещ да посети фермерския пазар може да го направи днес, до 19 ч.
Днешните мероприятия протичат, съгласно противоепидемичните мерки в страната.