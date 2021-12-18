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Трети фермерски пазар за производители се провежда днес в Сливен. За най-малките жители – Коледно шествие

18 декември 2021 13:26, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 47 минути, брой четения: 22
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Жители и гости на Сливен днес имат възможност да посетят Третия фермерски пазар за производители , който е позициониран пред сградата на Общината. 12 на брой шатри предлагат на вниманието на посетителите разнообразна местна продукция. Освен фермерския пазар и музикално оформление, Община Сливен е предвидила и Коледно шествие от циркови артисти за най-малките жители по бул. „Цар Освободител“, от 12 до 14 ч.

Всеки желаещ да посети фермерския пазар може да го направи днес, до 19 ч.

Днешните мероприятия протичат, съгласно противоепидемичните мерки в страната.

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