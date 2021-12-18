Коледна украса в ОУ "Елисавета Багряна"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 ден, брой четения: 3 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 3

Духът на Коледа оживява, когато всеки от нас носи частица добро в сърцето си. Вдъхновени от коледната магия, учениците и учителите в начален етап сътвориха безброй красиви вълшебства.

Весели празници!

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