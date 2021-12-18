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Коледна украса в ОУ "Елисавета Багряна"

18 декември 2021 16:51, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 ден, брой четения: 3
Коледна украса

Духът на Коледа оживява, когато всеки от нас носи частица добро в сърцето си. Вдъхновени от коледната магия, учениците и учителите в начален етап сътвориха безброй красиви вълшебства.

Весели празници!

Снимки

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