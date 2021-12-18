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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Сливен се проведе трети фермерски пазар за производители, за най-малките жители бе организирано Коледно шествие

18 декември 2021 18:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61
Фермерски пазар в центъра на Сливен

Жители и гости на Сливен днес имаха възможността да посетят Третия фермерски пазар за производители, който бе позициониран пред сградата на Общината. 12 на брой шатри предлагаха на вниманието на посетителите разнообразна местна продукция. Освен фермерския пазар и музикално оформление, Община Сливен бе предвидила и Коледно шествие от циркови артисти за най-малките жители по бул. „Цар Освободител“.

Всеки желаещ да посети фермерския пазар можеше да го направи днес, до 19:00 ч.

Днешните мероприятия протекоха, съгласно противоепидемичните мерки в страната.

Текст: Община Сливен
Снимки и видео: Станимир Петков

Снимки

Коледно шествие в центъра на Сливен............................................................................................................................................................................................................................................
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