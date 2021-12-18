В Сливен се проведе трети фермерски пазар за производители, за най-малките жители бе организирано Коледно шествие

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Жители и гости на Сливен днес имаха възможността да посетят Третия фермерски пазар за производители, който бе позициониран пред сградата на Общината. 12 на брой шатри предлагаха на вниманието на посетителите разнообразна местна продукция. Освен фермерския пазар и музикално оформление, Община Сливен бе предвидила и Коледно шествие от циркови артисти за най-малките жители по бул. „Цар Освободител“.

Всеки желаещ да посети фермерския пазар можеше да го направи днес, до 19:00 ч.

Днешните мероприятия протекоха, съгласно противоепидемичните мерки в страната.

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