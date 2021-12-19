Прекъсване на водоподаването на кв.Надежда

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 5

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на ремонтни работи по Воден цикъл в кв. Надежда днес (неделя ) 19.12.2021г. е прекъснато водоподаването до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.