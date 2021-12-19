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904 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 12 от тях в Сливенско
904 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 26 744 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 724 337, като активните са 95 828.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 25, Бургас – 112, Варна – 108, Велико Търново – 6, Видин – 13, Враца – 22, Габрово – 6, Добрич – 11, Кърджали – 2, Кюстендил – 5, Ловеч – 16, Монтана – 8, Пазарджик – 15, Перник – 21, Плевен – 23, Пловдив – 79, Разград – 5, Русе – 33, Силистра – 11, Сливен – 12, Смолян – 13, София област – 42, София (град) – 254, Стара Загора – 25, Търговище – 8, Хасково – 15, Шумен – 6, Ямбол – 8.
През изминалото денонощие са били излекувани 250 души, а за целия период – 598 462.
В болница за лечение са настанени 4 575 души, от които 532 са в интензивни отделения.
33 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 047.
Към момента общо 3 583 759 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6 047.
Снимка: Станимир Петков