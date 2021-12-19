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Днес ще преобладава слънчево, но хладно време
Днес ще преобладава слънчево време. След обяд от север облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София около 3°. Това е прогнозата на НИМХ.
В планините облачността също временно ще се разкъса и намалее. Ще се задържи ветровито със силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури на въздуха ще са 6°-7°. Температурата на морската вода е 10°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
В Сливен ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Минималната температура ще е -1°, а максималната 5°.
Снимка: Станимир Петков