Коледарите в Ямбол на 25 декември ще играят

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Ямболските коледари вече се подготвят за предстоящия празник. Предвид пандемичната обстановка и тази година няма да има организирани сценични изяви и конкурс между кудите. Коледуването на 25 декември ще се проведе по райони в квартал „Каргона“ и Първи жилищен район /„Баира“/.

Пресъздаване на обичая Коледуване ще бъде пресъздаден и със специалното участие на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ в НЧ „Зора-1945“. Това ще се случи на 22 декември от 11:30 часа, входът е с покани.