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Коледарите в Ямбол на 25 декември ще играят

19 декември 2021 18:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Коледари в Ямбол

Ямболските коледари вече се подготвят за предстоящия празник. Предвид пандемичната обстановка и тази година няма да има организирани сценични изяви и конкурс между кудите. Коледуването на 25 декември ще се проведе по райони в квартал „Каргона“ и Първи жилищен район /„Баира“/.

Пресъздаване на обичая Коледуване ще бъде пресъздаден и със специалното участие на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ в НЧ „Зора-1945“. Това ще се случи на 22 декември от 11:30 часа, входът е с покани.

Източник: Радио/TV 999

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