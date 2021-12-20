График за кандидатстване във ВВВУ през 2022 г.

Обяви за работа – Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2022/2023 г. ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия обявява прием на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” в професионално направление „Военно дело”, редовна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации:

ЛЕТЕЦ-ПИЛОТ

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ

(ЩУРМАН – УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ)

ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ

ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ

РАДИОЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

АВИАЦИОННИ, ЕЛЕКТРОПРИБОРНИ И АВТОМАТИЧНИ СИСТЕМИ

Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен.

- Кампания за ранен прием: от 17.01.2022 г. до 21.04.2022 г.

- Кампания за редовен прием: от 02.05.2022 г. до 24.06.2022 г.

Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може да получите на телефони:

- за ВВВУ: 088 234 77 91 г-н Стоян Стоянов

088 555 12 86 г-жа Мила Караиванова

(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)

- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55

Комплектът с документи за кандидатстване за курсанти, може да се получи от Военно окръжие – Сливен, или да бъде изтеглен от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”.

Кандидатстването е във Военно окръжие – Сливен или по електронен път в сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”: http://www.af-acad.bg/cadets_admission