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Сливен. Новини от източника. Последни новини
График за кандидатстване във НВУ през 2022 г.
Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2022/2023 г. НВУ „Васил Левски” – Велико Търново обявява прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в професионално направление „Военно дело”, по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, както следва:
МОТОПЕХОТНИ И ТАНКОВИ ВОЙСКИ
РАЗУЗНАВАНЕ
ЕЛЕКТРОННО РАЗУЗНАВАНЕ И ЕЛЕКТРОННА ВОЙНА
ПОЛЕВА АРТИЛЕРИЯ
ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА НА ВОЙСКИТЕ
ИНЖЕНЕРНИ ВОЙСКИ
АРТИЛЕРИЙСКО ИНСТРУМЕНТАЛНО РАЗУЗНАВАНЕ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ВОЙСКИ
ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ ВОЙСКИ
АРТИЛЕРИЙСКО И ЗЕНИТНО-РАКЕТНО ВЪОРЪЖЕНИЕ, ОПТИКА И БОЙНИ ПРИПАСИ
МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ, ПРИДВИЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ
ТАНКОВА И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА
ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (КТТ)
ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)
Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен.
- Кампания за ранен прием: от 10.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
- Кампания за редовен прием: от 01.04.2022 г. до 10.06.2022 г.
Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може да получите на телефони:
- за НВУ: Учебен отдел: 062 61 88 30; 062 61 88 31;
062 61 88 32; 062 61 88 33.
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)
- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55
Комплект-документи се получават от Военно окръжие – Сливен.