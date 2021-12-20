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Сливен. Новини от източника. Последни новини

График за кандидатстване във НВУ през 2022 г.

20 декември 2021 09:14, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Обяви за работа – Сливен преди около 1 час, брой четения: 35

Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2022/2023 г. НВУ „Васил Левски” – Велико Търново обявява прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в професионално направление „Военно дело”, по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, както следва:

 

МОТОПЕХОТНИ И ТАНКОВИ ВОЙСКИ

РАЗУЗНАВАНЕ

ЕЛЕКТРОННО РАЗУЗНАВАНЕ И ЕЛЕКТРОННА ВОЙНА

ПОЛЕВА АРТИЛЕРИЯ

ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА НА ВОЙСКИТЕ

ИНЖЕНЕРНИ ВОЙСКИ

АРТИЛЕРИЙСКО ИНСТРУМЕНТАЛНО РАЗУЗНАВАНЕ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ВОЙСКИ

ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ ВОЙСКИ

АРТИЛЕРИЙСКО И ЗЕНИТНО-РАКЕТНО ВЪОРЪЖЕНИЕ, ОПТИКА И БОЙНИ ПРИПАСИ

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ, ПРИДВИЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ

ТАНКОВА И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА

ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (КТТ)

ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)

 

Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен.

 

- Кампания за ранен прием: от 10.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

- Кампания за редовен прием: от 01.04.2022 г. до 10.06.2022 г.

 

Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може да получите на телефони:

- за НВУ: Учебен отдел: 062 61 88 30; 062 61 88 31;

062 61 88 32; 062 61 88 33.

(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)

 

- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55

 

Комплект-документи се получават от Военно окръжие – Сливен.

 

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