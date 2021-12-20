456 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 6 от тях са в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 36

456 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 637 теста, показват данните в Единната информационна система. 80.48% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 724 793, като активните са 96 008.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 22, Варна – 56, Велико Търново – 15, Враца – 12, Габрово – 7, Добрич – 6, Кърджали – 2, Ловеч – 4, Монтана – 4, Пазарджик – 19, Перник – 22, Плевен – 15, Пловдив – 38, Разград – 7, Русе – 19, Силистра – 4, Сливен – 6, Смолян – 6, София – 21, София (град) – 126, Стара Загора – 8, Търговище – 4, Хасково – 9, Шумен – 5, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 241 души, а за целия период – 598 703.

В болница за лечение са настанени 4613 души, от които 527 са в интензивни отделения. 139 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

35 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 082. От починалите през този период 77.14% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 587 678 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3919.