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В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА

20 декември 2021 13:10, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 27
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Рождество Христово е един от най-светлите християнски празници. Нека се опитаме да запазим магията на коледната нощ през цялата година. Тогава ще бъдем по-добри, по-здрави, по-обичащи.

Весели празници!

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