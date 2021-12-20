В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 27 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 27

Рождество Христово е един от най-светлите християнски празници. Нека се опитаме да запазим магията на коледната нощ през цялата година. Тогава ще бъдем по-добри, по-здрави, по-обичащи.

Весели празници!

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