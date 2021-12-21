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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Поздравление от директора на ЮИДП инж. Димчо Радев в навечерието на светлите празници

21 декември 2021 11:55, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 41 минути, брой четения: 34
Инж. Димчо Радев

Скъпи сънародници,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с настъпващите Коледни и Новогодишни празници!

С пожелание за успешен старт в предстоящите предизвикателства и в превземането на нови хоризонти в професионалната Ви област. Бъдете здрави, щастливи и устремени в целите си!

Нека Коледа Ви донесе незабравими емоции и щастливи преживявания с хората, които цените и носите в сърцето си. Бъдете обградени от топлина и светлина, дарени с усмивки и любов!

Убеден съм, че всеки един от Вас има повод за лично удовлетворение от постигнатото и ще прекрачи в Новата година с очакване и стремеж за повече радост, творчество и съзидателен дух.

С уважение,

Инж. Димчо Радев

Директор на ЮИДП ДП Сливен

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