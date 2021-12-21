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Светло Рождество Христово и щастлива Нова 2022 година!

21 декември 2021 11:57, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 39 минути, брой четения: 22
Светло Рождество Христово и щастлива Нова 2022 година!

Нека в святата нощ да има късмет за всеки,

 

чудесата да оживеят за Вас в магията на Рождество Христово!

 

Да е светла, пълна и благодатна Новата 2022 година!

 

Здраве и благополучие Ви пожелава екипът на Сливен Нет!

 

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