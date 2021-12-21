Светло Рождество Христово и щастлива Нова 2022 година!

Туида Нюз преди 39 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 22

Нека в святата нощ да има късмет за всеки,

чудесата да оживеят за Вас в магията на Рождество Христово!

Да е светла, пълна и благодатна Новата 2022 година!

Здраве и благополучие Ви пожелава екипът на Сливен Нет!