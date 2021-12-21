Идва любимото ни време от годината!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Затова избрахме точно сега, преди най-светлите празници да бъдем отново с вас!

2ра емисия новини на Ученическия борд на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов".

Гледайте ни! Очаквайте ни отново, а дотогава... Весели празници!!!