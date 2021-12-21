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Идва любимото ни време от годината!

21 декември 2021 14:43, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 21
Идва любимото ни време от годината!

Затова избрахме точно сега, преди най-светлите празници да бъдем отново с вас!

 

2ра емисия новини на Ученическия борд на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов".

 

Гледайте ни! Очаквайте ни отново, а дотогава... Весели празници!!!

 

 

 

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