Криминална хроника Ямбол - 21.12.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Информационен бюлетин 21.12.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.