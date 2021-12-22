1883 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 27 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 61

1883 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 35 809 теста, показват данните в Единната информационна система. 79,50% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 728 677, като активните са 95 868.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 79, Бургас – 181, Варна – 125, Велико Търново – 51, Видин – 17, Враца – 62, Габрово – 17, Добрич – 27, Кюстендил – 27, Ловеч – 30, Монтана – 13, Пазарджик – 40, Перник – 47, Плевен – 89, Пловдив – 150, Разград – 25, Русе – 80, Силистра – 37, Сливен – 27, Смолян – 10, София – 76, София (град) – 454, Стара Загора – 72, Търговище – 21, Хасково – 65, Шумен – 36, Ямбол – 25.

През изминалото денонощие са били излекувани 1778 души, а за целия период – 602 506.

В болница за лечение са настанени 4300 души, от които 493 са в интензивни отделения. 424 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

64 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 303. От починалите през този период 85,94% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 621 802 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 003.