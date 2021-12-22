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Жители на Варна вече разполагат с първата по рода си тоалетна, чийто достъп става само след представяне на зелен сертификат
Жителите на Варна вече разполагат с първата по рода си тоалетна, чийто достъп става само след представяне на зелен сертификат.
Днес председателят на Партията на българските мъже обяви откриването на уникалната за България обществена тоалетна, в която ще се влиза само със зелен сертификат.
Лидерът Росен Марков каза, че за толкова години е разбрал, че българинът само когато е на зор мисли разумно, а тези които искат да ползват тоалетна без сертификат да ходят в парламента, защото там не се изисква. Освен зелен сертификат, ползвателите на тоалетната трябва да платят и левче за нея, пише fakti.bg.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/210903/Unikum-Na-toaletna-vav-Varna-samo-sas-zelen-sertifikat-VIDEO