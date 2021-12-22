Жители на Варна вече разполагат с първата по рода си тоалетна, чийто достъп става само след представяне на зелен сертификат

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 25

Жителите на Варна вече разполагат с първата по рода си тоалетна, чийто достъп става само след представяне на зелен сертификат.

Днес председателят на Партията на българските мъже обяви откриването на уникалната за България обществена тоалетна, в която ще се влиза само със зелен сертификат.

Лидерът Росен Марков каза, че за толкова години е разбрал, че българинът само когато е на зор мисли разумно, а тези които искат да ползват тоалетна без сертификат да ходят в парламента, защото там не се изисква. Освен зелен сертификат, ползвателите на тоалетната трябва да платят и левче за нея, пише fakti.bg.