Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Предимно слънчево, но студено време в четвъртък
През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Сутринта отново ще е студено с минимални температури между минус 10° и минус 5°, за София – минус 8°.
В четвъртък ще е предимно слънчево, след обяд от северозапад облачността ще се увеличава – ще бъде средна и висока. В Източна България ще духа слаб юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София 0°. Това е прогнозата на НИМХ.
Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд облачността, средна и висока, ще се увеличава. Ще духа слаб юг-югозападен вятър. Максималните температури ще са 2°-4°. Температурата на морската вода е около 9-10°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
Над планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен западен, по най-високите части до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около минус 2°, на 2000 метра – около минус 8°.
В Сливен ще бъде предимно слънчево. Минималната температура ще е минус 6°, а максималната плюс 2°.
Снимка: Станимир Петков