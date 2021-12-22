Предимно слънчево, но студено време в четвъртък

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 46

През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Сутринта отново ще е студено с минимални температури между минус 10° и минус 5°, за София – минус 8°.

В четвъртък ще е предимно слънчево, след обяд от северозапад облачността ще се увеличава – ще бъде средна и висока. В Източна България ще духа слаб юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София 0°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд облачността, средна и висока, ще се увеличава. Ще духа слаб юг-югозападен вятър. Максималните температури ще са 2°-4°. Температурата на морската вода е около 9-10°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен западен, по най-високите части до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около минус 2°, на 2000 метра – около минус 8°.

В Сливен ще бъде предимно слънчево. Минималната температура ще е минус 6°, а максималната плюс 2°.