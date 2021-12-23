Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 23.12.2021

23 декември 2021 08:51, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 9 минути, брой четения: 15

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

1796 18.11.2021 24.12.2021 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

1797 18.11.2021 24.12.2021 2 СТРУГАР Сливен средно

1798 18.11.2021 24.12.2021 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1802 22.11.2021 23.12.2021 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше AutoCAD

1803 22.11.2021 23.12.2021 2 ЕЛЕКТРОНЧИК Сливен висше

1804 22.11.2021 23.12.2021 2 НАСТРОЙЧИК ЦПУ Сливен средно

1805 22.11.2021 23.12.2021 1 ТЕХНОЛОГ ПО ХРАНИТЕ Сливен висше

1819 24.11.2021 23.12.2021 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1820 24.11.2021 23.12.2021 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

1824 25.11.2021 23.12.2021 1 ЛЕЯР Сливен средно

1825 25.11.2021 23.12.2021 1 ПОЧИСТВАЧ МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен средно

1832 29.11.2021 23.12.2021 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно

1833 29.11.2021 23.12.2021 5 КОФРАЖИСТ Сливен средно

1834 29.11.2021 23.12.2021 3 АРМАТУРИСТ Сливен средно

1839 1.12.2021 24.12.2021 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

1841 1.12.2021 24.12.2021 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

1842 1.12.2021 7.1.2022 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно

1851 3.12.2021 7.1.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше

1852 3.12.2021 7.1.2022 3 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше

1857 6.12.2021 31.12.2021 1 КИНЕЗИТЕРАПЕВТ Сливен висше

1858 6.12.2021 6.1.2022 1 ТЕХНИК Сливен средно

1871 17.12.2021 23.12.2021 1 УЧИТЕЛ БЕЛ Сливен висше

1872 17.12.2021 23.12.2021 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше

1873 17.12.2021 23.12.2021 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР Сливен висше EXCEL,WORD

1878 20.12.2021 20.1.2022 2 МОНТАЖНИК Сливен средно

1879 20.12.2021 20.1.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1880 21.12.2021 29.12.2021 1 УЧИТЕЛ НУП Сливен висше

1881 21.12.2021 21.1.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно

1884 22.12.2021 21.1.2022 3 ФОРМОВЧИК Сливен средно

« предишна


 