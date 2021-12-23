СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 23.12.2021

Бюро по труда-Сливен преди 9 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 15

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

1796 18.11.2021 24.12.2021 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

1797 18.11.2021 24.12.2021 2 СТРУГАР Сливен средно

1798 18.11.2021 24.12.2021 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1802 22.11.2021 23.12.2021 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше AutoCAD

1803 22.11.2021 23.12.2021 2 ЕЛЕКТРОНЧИК Сливен висше

1804 22.11.2021 23.12.2021 2 НАСТРОЙЧИК ЦПУ Сливен средно

1805 22.11.2021 23.12.2021 1 ТЕХНОЛОГ ПО ХРАНИТЕ Сливен висше

1819 24.11.2021 23.12.2021 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1820 24.11.2021 23.12.2021 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

1824 25.11.2021 23.12.2021 1 ЛЕЯР Сливен средно

1825 25.11.2021 23.12.2021 1 ПОЧИСТВАЧ МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен средно

1832 29.11.2021 23.12.2021 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно

1833 29.11.2021 23.12.2021 5 КОФРАЖИСТ Сливен средно

1834 29.11.2021 23.12.2021 3 АРМАТУРИСТ Сливен средно

1839 1.12.2021 24.12.2021 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

1841 1.12.2021 24.12.2021 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

1842 1.12.2021 7.1.2022 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно

1851 3.12.2021 7.1.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше

1852 3.12.2021 7.1.2022 3 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше

1857 6.12.2021 31.12.2021 1 КИНЕЗИТЕРАПЕВТ Сливен висше

1858 6.12.2021 6.1.2022 1 ТЕХНИК Сливен средно

1871 17.12.2021 23.12.2021 1 УЧИТЕЛ БЕЛ Сливен висше

1872 17.12.2021 23.12.2021 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше

1873 17.12.2021 23.12.2021 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР Сливен висше EXCEL,WORD

1878 20.12.2021 20.1.2022 2 МОНТАЖНИК Сливен средно

1879 20.12.2021 20.1.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1880 21.12.2021 29.12.2021 1 УЧИТЕЛ НУП Сливен висше

1881 21.12.2021 21.1.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно

1884 22.12.2021 21.1.2022 3 ФОРМОВЧИК Сливен средно