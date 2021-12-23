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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 23.12.2021
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
1796 18.11.2021 24.12.2021 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
1797 18.11.2021 24.12.2021 2 СТРУГАР Сливен средно
1798 18.11.2021 24.12.2021 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
1802 22.11.2021 23.12.2021 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше AutoCAD
1803 22.11.2021 23.12.2021 2 ЕЛЕКТРОНЧИК Сливен висше
1804 22.11.2021 23.12.2021 2 НАСТРОЙЧИК ЦПУ Сливен средно
1805 22.11.2021 23.12.2021 1 ТЕХНОЛОГ ПО ХРАНИТЕ Сливен висше
1819 24.11.2021 23.12.2021 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
1820 24.11.2021 23.12.2021 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
1824 25.11.2021 23.12.2021 1 ЛЕЯР Сливен средно
1825 25.11.2021 23.12.2021 1 ПОЧИСТВАЧ МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен средно
1832 29.11.2021 23.12.2021 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно
1833 29.11.2021 23.12.2021 5 КОФРАЖИСТ Сливен средно
1834 29.11.2021 23.12.2021 3 АРМАТУРИСТ Сливен средно
1839 1.12.2021 24.12.2021 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно
1841 1.12.2021 24.12.2021 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно
1842 1.12.2021 7.1.2022 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно
1851 3.12.2021 7.1.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше
1852 3.12.2021 7.1.2022 3 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше
1857 6.12.2021 31.12.2021 1 КИНЕЗИТЕРАПЕВТ Сливен висше
1858 6.12.2021 6.1.2022 1 ТЕХНИК Сливен средно
1871 17.12.2021 23.12.2021 1 УЧИТЕЛ БЕЛ Сливен висше
1872 17.12.2021 23.12.2021 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше
1873 17.12.2021 23.12.2021 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР Сливен висше EXCEL,WORD
1878 20.12.2021 20.1.2022 2 МОНТАЖНИК Сливен средно
1879 20.12.2021 20.1.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
1880 21.12.2021 29.12.2021 1 УЧИТЕЛ НУП Сливен висше
1881 21.12.2021 21.1.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно
1884 22.12.2021 21.1.2022 3 ФОРМОВЧИК Сливен средно